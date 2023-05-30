عائلة تياجو سيلفا قد تحطم آمال النصر والهلال في التعاقد معه!

علي سمير
Thiago Silva Chelsea 2022-23Getty
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المدافع المخضرم ارتبط كثيرًا بالدوري السعودي

ألمح تياجو سيلفا مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى إمكانية استمراره مع البلوز بعد بعيد ميلاده الأربعين رغم الموسم الصعب الذي قضاه في ستامفورد بريدج.

سيلفا مر بأحد أصعب مواسمه على الإطلاق مع تشيلسي مؤخرًا، بخروج الفريق من كل البطولات، وابتعاده عن دوري أبطال أوروبا وأي مسابقة أوروبية أخرى الموسم القادم، وسط أنباء حول وجود مفاوضات من الثنائي السعودي الهلال والنصر لضمه.

وقال المدافع البرازيلي المخضرم في تصريحات للموقع الرسمي للبلوز:"هناك حب متبادل بيني وبين تشيلسي، زوجتي على سبيل المثال تركب القطار وعندما يراها الناس ويتعرفون عليها يقومون بغناء اسمي وهي تحب ذلك كثيرًا".

وأضاف:"زوجتي تحب لندن بشكل كبير جدًا، العائلة كلها وقعت في حب تشيلسي كما أن أبنائي لعبوا للنادي أيضًا، عقد ابني إيساجو ممتد لعامين مما يعني أننا سنبقى هنا لنفس الفترة وربما أكثر".

يذكر أن صاحب الـ38 سنة قال هذه التصريحات خلال استلامه جائزة لاعب الموسم في تشيلسي، حيث كان النجم الأول للفريق في ظل انهيار مستويات العديد من النجوم الآخرين.

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