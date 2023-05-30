أنخيل دي ماريا يخون ليونيل ميسي .. ويفتح الباب أمام الهلال والنصر والاتحاد "لمن يدفع أكثر"

لأيام طويلة ونحن نسمع أن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، يرغب في مزاملة مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي، في نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي القادم.
مصادر "جول" أعلنت توقيع ميسي مع الهلال، بعد أسبوعين من الآن؛ في الوقت الذي ينتهي فيه عقد دي ماريا مع يوفنتوس الإيطالي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.
لكن، يبدو أن دي ماريا، لا يهمه مزاملة صديقه المقرب ميسي في فريقٍ واحد، أكثر من الأموال التي سيحصل عليها؛ للقدوم إلى المملكة العربية السعودية.
وحسب الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فإن مستقبل النجم الأرجنتيني، بين الأقطاب الثلاثة؛ في إشارة إلى الهلال والنصر والاتحاد.
وكشف العتيبي عن أن أنخيل دي ماريا، سيختار ناديه الجديد من بين هذا الثلاثي؛ على أساس من يدفع له أموالًا أكثر.
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