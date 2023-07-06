أخبار الهلال اليوم | مهاجم مثير للجدل على الطاولة .. وكشف حالة المصابين

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق السادس من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار الهلال السعودي، اليوم الخميس "6 يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

خاص | الهلال يفاوض "صاحب النظرة الفاضحة" من الدوري الإيطالي

يبحث نادي الهلال عن التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، ليحل بدلًا من النيجيري أوديون إيجالو الذي رحل بشكل رسمي عن الفريق، بعد نهاية موسم 2022-2023 وذلك بنهاية عقده (طالع التفاصيل).

تبقى فقط الإعلان .. الهلال يُنهي ثالث صفقاته الصيفية

يبدو أن نادي الهلال نجح في حسم ثالث صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي، والسنغالي خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي (طالع التفاصيل).

إصابات الهلال .. تحذير من حالة ثنائي وحقيقة نهاية مسيرة سلمان الفرج

كشف خوان خوسيه خيمينيز، طبيب نادي الهلال الجديد، عن حالة اللاعبين المصابين، في الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

الأمل مازال موجودًا .. مفاجأة قد تقلب الطاولة وتنقل ميسي إلى الهلال!

على الرغم من أن كل الأمور تسير حاليًا نحو انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، إلا أن هناك أمل مازال موجودًا بشأن فشل الصفقة وانتقاله إلى الهلال! (طالع التفاصيل).

مفاوضات الهلال؟ جولين لوبيتيجي يكشف المفاجأة

كشف المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي، عن مفاجأة بشأن ما تردد حول مفاوضات نادي الهلال معه، من أجل تدريب الزعيم بداية من الموسم المقبل (طالع التفاصيل).

مفاجأة هلالية إلى الجماهير .. تطور غير متوقع في مستقبل جانج هيون سو

يبدو أن نادي الهلال، قرر الإبقاء على المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

غدر به أم يستحق؟ جمهور الهلال يرفض استمرار جانج هيون سو

بعد انتهاء موسم 2022-2023، طالبت جماهير نادي الهلال بضرورة استمرار المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، ولكن تبدلت الأوضاع بعد تعاقد الزعيم مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، بجانب معاناة جانج من المرض (طالع التفاصيل).

خيانة بالبرتغال وإنقاذ نجم الهلال من الموت .. حكايات جورج جيسوس

عاد جورج جيسوس مجددًا إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تدريب نادي الهلال في تجربة ليست بالجديدة عليه، ليقود الزعيم مرة أخرى بداية من موسم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

هل يتعرض الهلال إلى مؤامرة؟ .. "يكفي المليار و500 مليون ريال دعم"

"الهلال حصل على دعم مالي أقل بكثير من منافسيه".. هكذا يردد عشاق الزعيم، بعد فشل الفريق الأول لكرة القدم، في ضم نجم عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالمقارنة مع ما يحدث في النصر والاتحاد (طالع التفاصيل).

بعد كثرة الاتهامات .. "يجب على صندوق الاستثمارات ترك الرباعي الكبير!"

عانى صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال الفترة الماضية، من كثرة الاتهامات من جانب جماهير الأندية التي يدعمها خلال الفترة الحالية، سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي (طالع التفاصيل).