بعد كثرة الاتهامات .. "يجب على صندوق الاستثمارات ترك الرباعي الكبير!"

هل يتخذ صندوق الاستماارات العامة قرارًا بعدم رعاية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد؟

عانى صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال الفترة الماضية، من كثرة الاتهامات من جانب جماهير الأندية التي يدعمها خلال الفترة الحالية، سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من أسهم الأندية الأربعة الكبرى، حيث يقوم بتدعيمهم بلاعبين عالميين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الإعلامي الرياضي محمد الدويش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُطالب فيها صندوق الاستثمارات بترك الأندية الأربعة، وتملّك 4 أندية آخرين.

وجاء نص ما كتبه الدويش كالآتي: "كل الميول الأربعة تتهم مفاوض صندوق الاستثمارات العامة بأنه مع هذا وضد ذلك، العقاب: ترك هذه الأندية الأربعة لداعميها ولهواش مغرديها، الصندوق أكبر منها".

وأضاف: "تملك أندية أخرى (الاتفاق، الوحدة، التعاون، الفتح)، سيحدث تغييرًا بالمنافسة الكروية السعودية".