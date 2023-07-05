غدر به أم يستحق؟ جمهور الهلال يرفض استمرار جانج هيون سو

جماهير الهلال تُطالب بعدم استمرار جانج مع الزعيم

بعد انتهاء موسم 2022-2023، طالبت جماهير نادي الهلال بضرورة استمرار المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، ولكن تبدلت الأوضاع بعد تعاقد الزعيم مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، بجانب معاناة جانج من المرض.

ويعاني جانج من ورم حميد، تسبب في تراجع نادي الهلال في قراره بتجديد عقد اللاعب، الذي انتهى بالفعل بنهاية الموسم الماضي.

وانتشر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي وسم "استمرار جانج مرفوض" خلال الساعات الماضية، بعدما قام لاعبي الزعيم بنشر فيديو يدعمون فيه جانج، ويؤكدون على أنهم ينتظرون عودته إلى الملاعب الموسم المقبل.

ولكن الجماهير أكدت على أن الهلال في حاجة لتدعيم الفريق بلاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر، بدلًا من المدافع الكوري الجنوبي، ليكون بديلًا لياسر الشهراني.

ومشجع آخر أكد على أنه يحب جانج كثيرًا، ولكنه ضد استمراره مع الفريق حاليًا، وأن الفريق بحاجة لتدعيم واستغلال كافة المقاعد الأجنبية الموسم المقبل.