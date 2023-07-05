مفاجأة هلالية إلى الجماهير .. تطور غير متوقع في مستقبل جانج هيون سو

تحوّل مفاجئ في مستقبل جانج هيون سو مع نادي الهلال

يبدو أن نادي الهلال، قرر الإبقاء على المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

جانج كان من المقرر أن يجدد عقده مع الهلال، والذي انتهى في 30 يونيو الماضي؛ إلا أن اكتشاف إصابته بـ"ورم حميد"، أوقف المفاوضات؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن مستقبل اللاعب.

وفي هذا السياق.. نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يتضمن رسائل مختلفة من جميع نجوم الفريق تقريبًا، إلى المدافع الكوري الجنوبي.

وقال جميع اللاعبين، في رسالتهم إلى جانج هيون سو: "ننتظرك.. تعود لنا أقوى بإذن الله"؛ في تلميح إلى تجديد عقد اللاعب، واستمراره مع الفريق، في الموسم القادم.

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي سيف السيف، المقرب من البيت الهلالي، على هذه التلميحات؛ بقوله: "باذن الله يرجع جانج بالسلامة، ويشارك مع الهلال في الموسم القادم".

جدير بالذكر أن هيون سو البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2019، قادمًا من صفوف نادي إف سي طوكيو الياباني؛ حيث شارك منذ ذلك الوقت، في 146 مباراة رسمية مع الفريق الأول، في مختلف المسابقات.