الهلال يفاوض "صاحب النظرة الفاضحة" من الدوري الإيطالي

الهلال يستهدف أحد نجوم الدوري الإيطالي

يبحث نادي الهلال عن التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، ليحل بدلًا من النيجيري أوديون إيجالو الذي رحل بشكل رسمي عن الفريق، بعد نهاية موسم 2022-2023 وذلك بنهاية عقده.

ونجح الهلال في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن الهلال دخل في مفاوضات مع المهاجم البرازيلي آرثر كابرال لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت المصادر أن رغبة كابرال هي الاستمرار مع فريقه فيورنتينا الإيطالي، كما أن عقده به شرط جزائي قيمته 80 مليون يورو، يجب دفعه للنادي الإيطالي من أجل الاستغناء عن خدماته.

وكان كابرال قد واجه ردود فعل غاضبة أثناء المؤتمر الصحفي لتقديمه، بعدما نظر بإعجاب للإعلامية الإيطالية التي أدارت المؤتمر، في نظرة "فاضحة" تحدث عنها الجميع.