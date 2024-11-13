أخبار الهلال اليوم | سخرية محمد الدعيع وصدمة بسبب رواتب نيمار .. ونصيحة بـ"ضم" ثلاثي النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء الموافق 13 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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حقيقة شكوى مارسيلو جاياردو ضد الاتحاد .. و"فيفا" يصدم الهلال بسبب نيمار

تحدث القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن بعض "التحديات" التي تواجه أندية المملكة العربية السعودية، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (طالع التفاصيل).

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"للمنافسة على اللقب" .. نصيحة نصراوية للهلال بضم ثلاثي النصر ونجم الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2025

يستعد الهلال للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الموسع والجديد صيف 2025 في أمريكا، وقد قُدمت له نصيحة نصراوية بضم بعض أجانب دوري روشن السعودي المتألقين لضمان المنافسة على اللقب (طالع التفاصيل).

GOAL

"صياح في صياح وفقر" .. محمد الدعيع يصعد من معركته مع جماهير النصر بـ"الهزائم التاريخية"

واصل محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى منتخب السعودية ونادي الهلال، "حربه" ضد جماهير الفرق المنافسة، وخاصة النصر، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (طالع التفاصيل).

"تعرضت للإهانات والبصق وهنا تظهر شخصيتك!" .. رسالة من مدرب صربيا إلى سافيتش بعد مشكلته النفسية

لا يزال غياب النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن معسكرات منتخب بلاده؛ يثير الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية (طالع التفاصيل).

"المجد أزرق!" .. رسالة وداعية من بافيتمبي جوميس إلى جماهير الهلال بعد الاعتزال

وجّه المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، "رسالة" إلى جماهير فريقه الأسبق الهلال السعودي؛ وذلك بعد إعلانه اعتزال كرة القدم، بشكل نهائي ورسمي (طالع التفاصيل).

هل يقصد وليد الفراج؟ .. العين الإماراتي يعلن التحرك قانونيًا ويؤكد: لن نسمح بالإساءات

أعلن مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي، اتخاذ إجراءات قانونية؛ بعد ما اعتبره تجاوزات ضد الفريق الأول لكرة القدم ونجومه، خلال الفترة القليلة الماضية (طالع التفاصيل).

"تحطيم أسطورة الأهلي وتراجع مثير للجدل عن الاعتزال" .. 578 يومًا غيّرت تاريخ السعودية قبل عودة هيرفي رينارد للمنتخب

578 يومًا.. هو الفارق بين تاريخ "رحيل" المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، عن القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، وعودته مرة أخرى في "ولايته الثانية" (طالع التفاصيل).