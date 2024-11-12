"المجد أزرق!" .. رسالة وداعية من بافيتمبي جوميس إلى جماهير الهلال بعد الاعتزال

اللاعب كتب المجد مع نادي الهلال..

وجّه المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، "رسالة" إلى جماهير فريقه الأسبق الهلال السعودي؛ وذلك بعد إعلانه اعتزال كرة القدم، بشكل نهائي ورسمي.

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جوميس البالغ من العمر 39 سنة، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بندي الهلال، في الفترة من أغسطس 2018 إلى يناير 2022؛ مسجلًا 105 أهداف وصانعًا 18 آخرين، خلال 146 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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وفي هذا السياق.. قال جوميس في رسالته إلى الجماهير الهلالية، والتي نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "هنا الأسد.. لقد حان وقت اعتزالي.. أريد أن أشكركم على كل الحب والدعم الذي قدمتموه لي ولعائلتي".

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وأكد المهاجم الفرنسي المعتزل أنه أمضى 4 سنوات رائعة في العاصمة السعودية "الرياض"، كاشفًا عن أنه تعلم الكثير عن هذا البلد الرائع وثقاقته.

واختتم جوميس رسالته؛ مخاطبًا الجماهير الهلالية بالقول: "المجد أزرق لا تنسوا ذلك.. أحبكم كثيرًا، وأتمنى أن أراكم قريبًا".

جدير بالذكر أن جوميز توّج بـ7 ألقاب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ من بينها ثنائية في أبطال آسيا، وثلاثية في الدوري السعودي للمحترفين.