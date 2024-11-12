"تحطيم أسطورة الأهلي وتراجع مثير للجدل عن الاعتزال" .. 578 يومًا غيّرت تاريخ السعودية قبل عودة هيرفي رينارد للمنتخب

ثورة رياضية تاريخية في الملاعب السعودية..

578 يومًا.. هو الفارق بين تاريخ "رحيل" المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، عن القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، وعودته مرة أخرى في "ولايته الثانية".

رينارد تولى تدريب منتخب السعودية، في يوليو من عام 2019؛ حيث قاده لتحقيق 20 انتصارًا مقابل 10 تعادلات و15 هزيمة، خلال 45 مباراة دولية.

ومن بين الانتصارات التي حققها الأخضر تحت قيادة رينارد؛ الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين (2-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

ونظرًا للظهور الجيد للسعودية في كأس العالم 2022 - رغم الخروج من دور المجموعات -؛ كان من المقرر أن يستمر المدير الفني الفرنسي لسنواتٍ عديدة أخرى، مع المنتخب الوطني.

لكن.. هيرفي رينارد فاجأ الشارع الرياضي السعودي، في مارس من عام 2023؛ عندما قرر مغادرة الأخضر، من أجل تدريب منتخب فرنسا للسيدات في "أولمبياد باريس 2024".

واعتبر رينارد أن تدريب منتخب بلاده - حتى ولو كان فريق السيدات -، في حدث رياضي كبير مثل الأولمبياد؛ "فرصة ذهبية" قد لا تتاح له مستقبلًا، خلال مسيرته التدريبية.

ومن ناحيته.. تحرك الاتحاد السعودي لكرة القدم سريعًا، لتعويض رينارد؛ حيث تعاقد مع المدير الفني الإيطالي الكبير روبرتو مانشيني، لقيادة المنتخب الوطني حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027، والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

مانشيني لم ينجح في تلبية توقعات الشارع السعودي، على مدار عام ونصف تقريبًا، ليتم إقالته بشكل رسمي؛ والاتفاق مع رينارد، على العودة إلى المنتخب الوطني مجددًا، في أواخر أكتوبر 2024.

وما بين رحيل رينارد وعودته مجددًا في "ولايته الثانية"؛ شهدت الرياضة السعودية العديد من التغيّرات المهمة والتاريخية، التي تستعرضها النسخة العربية من موقع "جول"؛ في السطور التالية..