هل يقصد وليد الفراج؟ .. العين الإماراتي يعلن التحرك قانونيًا ويؤكد: لن نسمح بالإساءات

جدل إعلامي كبير اشتعل على هامش منافسات النخبة الآسيوية..

أعلن مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي، اتخاذ إجراءات قانونية؛ بعد ما اعتبره تجاوزات ضد الفريق الأول لكرة القدم ونجومه، خلال الفترة القليلة الماضية.

العين يُعاني على المستويين المحلي والقاري، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، والمركز الثاني عشر "الأخير" في منطقة الغرب بمرحلة الدوري من مسابقة النخبة الآسيوية.

وفي هذا السياق.. قال محمد سيف الكتبي، عضو مجلس ادارة شركة العين لكرة القدم، المشرف على الشؤون الاعلامية: "رصدنا بعض التجاوزات الإعلامية، التي تتضمن استفزازًا صريحًا وخروجًا واضحًا عن النص، خلال الفترة الاخيرة؛ وسنتخذ الإجراءات القانونية".

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الكتبي شدد في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، على أن مسؤولي الزعيم الإماراتي - كما يُلقب - لن يسمحوا بالإساءة لناديهم أو جماهيرهم ولاعبيهم، ولكل من يحمل شعار هذا الكيان الرياضي.

وأكد المشرف على الشؤون الإعلامية، أن العين يرفض نشر أي معلومات مغلوطة، أو تبني تصريحات لا أساس لها، محذرًا بأنه وجميع المسؤولين في مجلس الإدارة، لن يسمحوا باستخدام اسم النادي؛ كوسيلة عبر الإعلام الرسمي أو مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق مصالح شخصية.

وكان الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، في مقدمة من هاجموا العين وسخروا من لاعبيه، خاصة النجم المغربي سفيان رحيمي؛ في أعقاب خسارة الفريق الإماراتي ضد عملاقي الرياض الهلال والنصر، (4-5) و(1-5) على التوالي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

جدير بالذكر أن العين توّج بلقب دوري أبطال آسيا، الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ بعد أن نجح في إقصاء النصر من ربع النهائي، ثم الهلال في المربع الذهبي؛ ما أشعل حربًا إعلامية وجماهيرية كبرى.