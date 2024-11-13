"للمنافسة على اللقب" .. نصيحة نصراوية للهلال بضم ثلاثي النصر ونجم الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2025

الجمهور النصراوي هاجم صاحب النصيحة!

يستعد الهلال للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الموسع والجديد صيف 2025 في أمريكا، وقد قُدمت له نصيحة نصراوية بضم بعض أجانب دوري روشن السعودي المتألقين لضمان المنافسة على اللقب.

تلك النصيحة جاءت من الإعلامي النصراوي، عبد العزيز المريسل، والتي فاجأت متابعيه وجعلتهم يتهمونه بمجاملة الهلال واستفزاز عشاق العالمي، مما اضطره لنشر تغريدة أخرى يُوضح بها قصده وأن هدفه هو مساعدة نادٍ يُمثل السعودية خارجيًا.

المريسل نصح الهلال في تغريدته الأولى بضم نجم وسط الاتحاد نجولو كانتي والتعاقد مع جناح لاس بالماس ألبرتو موليرو بجانب ثلاثي النصر، محمد سيماكان وأوتافيو وكريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر لن يضر النصر والاتحاد أبدًا، حيث سيكون الانتقال بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات القصيرة التي ستسبق إقامة البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حديث المريسل حول تواجد رونالدو تحديدًا مع الهلال في مونديال الأندية ليس جديدًا على الإعلام السعودي، إذ أثيرت عدة أخبار حول الأمر حتى حسمها مصدر في النادي الأزرق بغلق هذا الباب تمامًا.

يُشار إلى أن النجم البرتغالي مرتبط بعقد مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكن العمل جارٍ على تجديده لموسم أو موسمين قادمين.