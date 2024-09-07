أخبار الهلال اليوم | فهد بن نافل يحسم موقف نيمار .. وتحذير للنصر والاتحاد من الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 7 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 7 سبتمبر 2024.

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الأهلي يدخل سباق محمد صلاح .. 3 أندية سعودية تستعد بـ"عرض موحد" بعد خطة ليفربول!

"كما تعلمون، هذا هو عامي الأخير في النادي"، هكذا أشعل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جدلًا كبيرًا حول مستقبله مع الريدز، خاصة مع ارتباط اسمه بانتقال مُحتمل إلى دوري روشن السعودي، حيث يعد صلاح على رأس اللاعبين المطلوبين للاحتراف في المملكة على مدار العامين الأخيرين. "اقرأ التفاصيل"

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"استغل النصر كوسيلة" .. الصرامي يكشف حيلة مسؤول الشباب لتحويل متعب الحربي للهلال بـ"مقابل تاريخي"

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن كواليس جديدة حول تحويل وجهة متعب الحربي، ظهير الشباب، إلى صفوف الهلال، بدلًا من النصر، ليصبح صفقة الموسم، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | رد حاسم من فهد بن نافل على أزمة "قيد نيمار" في قائمة الهلال

رد فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي "غير الربحية"، على مطالب قيد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، خلال النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"أجلدونا كالعادة!" .. فهد بن نافل يفاجئ جماهير الهلال بطلب جريء

فاجأ فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي "غير الربحية"، جماهير الفريق الأزرق بـ"طلب جريء"، مع الأسابيع الأولى من بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"الزعيم لن يتأثر ولديه بدائل أفضل" .. قهوجي يحرض الهلال للتخلص من نيمار ولودي!

أكد خالد قهوجي، لاعب الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، أن الزعيم ليس بحاجة لخدمات المحترف البرازيلي نيمار، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق. "اقرأ التفاصيل"

لن يلعب مباراة الصين .. المنتخب السعودي يكشف إصابة متعب الحربي ويربك حسابات الهلال!

كشف المنتخب السعودي عن طبيعة إصابة الظهير الأيسر، متعب الحربي، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إندونيسيا، خلال الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. "اقرأ التفاصيل"

تذكروا كلامه جيدًا! .. أسطورة الهلال يتوقع استمرار "كابوس" النصر والاتحاد

قرر محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، رفع راية التحدي أمام أندية دوري روشن السعودي، حول توقعاته بشأن مسيرة كتيبة المدرب جورج جيسوس، خلال الموسم الرياضي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"