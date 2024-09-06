"أجلدونا كالعادة!" .. فهد بن نافل يفاجئ جماهير الهلال بطلب جريء

ماذا قال فهد بن نافل؟!..

فاجأ فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي "غير الربحية"، جماهير الفريق الأزرق بـ"طلب جريء"، مع الأسابيع الأولى من بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال بطل الثلاثية المحلية التاريخية في الموسم الماضي، بدأ العام الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل رائع" أيضًا؛ حيث توّج بلقب كأس السوبر السعودي، مع تحقيق انتصارين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ابن نافل ظهر في مقطع فيديو، مساء اليوم الجمعة؛ وهو يطلب من جمهور الزعيم الهلالي، "جلد" الإدارة ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم كالعادة؛ حال قصروا في عملهم.

GOAL

وشدد رئيس نادي الهلال على أنه لا يُمانع أبدًا، من أن يقوم جمهور الفريق الأزرق، بانتقاد الإدارة واللاعبين والهجوم عليهم - حال التقصير -؛ لأن هذا حقهم.

واختتم فهد بن نافل كلمته؛ بالقول: "لكن إذا قدّمنا عملنا بشكل جيد.. أطلب منكم الوقوف خلف اللاعبين ومساندتهم بكل قوة؛ فأنتم الداعم الأول للفريق".

جدير بالذكر أن الهلال سيحل ضيفًا على نادي الرياض، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.