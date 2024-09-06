هل بات رحيل محمد صلاح إلى السعودية مسألة وقت؟

"كما تعلمون، هذا هو عامي الأخير في النادي"، هكذا أشعل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جدلًا كبيرًا حول مستقبله مع الريدز، خاصة مع ارتباط اسمه بانتقال مُحتمل إلى دوري روشن السعودي، حيث يعد صلاح على رأس اللاعبين المطلوبين للاحتراف في المملكة على مدار العامين الأخيرين.

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ومع توقع رحيل 3 نجوم كبار عن ليفربول، وهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، خلال صيف 2025، وضعت إدارة النادي خطة محكمة لتأمين مستقبل الفريق، بضم عددٍ من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مثل الجناح الإيطالي فيدريكو كييزا، وهناك تفكير في ضم الياباني تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال سوسيداد الإسباني.

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وذكر موقع CaughtOffside أن أندية دوري روشن السعودي، الاتحاد والهلال والأهلي، تخطط لتقديم نفس الصفقة، إلى محمد صلاح، بعقد لمدة 3 مواسم، مقابل 90 مليون يورو، وهو مبلغ لا يصدق للجناح المصري الذي يُتوقع أن تكون سنواته الأخيرة في مسيرته.

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وأوضح كابولوجي أن راتب صلاح الحالي في ليفربول، يزيد قليلًا عن 21 مليون يورو سنويًا، ما يعني أن صلاح سيكسب 27 مليون يورو إضافية على مدار عقده في السعودية، إذا قرر الانتقال إلى دوري روشن.

وكانت إدارة ليفربول قد رفضت عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من قِبل نادي الاتحاد، حيث أكد الريدز - حينها - أن صلاح ليس للبيع، فيما لم تفتح الإدارة باب التفاوض مع صلاح للتجديد بعد، الأمر الذي دفع الجناح المصري، الذي أحرز 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في ثلاث مباريات منذ انطلاق الموسم الجديد، للتصريح بأنه موسمه الأخير ويريد الاستمتاع به.