تذكروا كلامه جيدًا! .. أسطورة الهلال يتوقع استمرار "كابوس" النصر والاتحاد

هل تتحقق توقعاته؟

قرر محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، رفع راية التحدي أمام أندية دوري روشن السعودي، حول توقعاته بشأن مسيرة كتيبة المدرب جورج جيسوس، خلال الموسم الرياضي 2024-2025.

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الهلال صنع التاريخ مع المدرب جورج جيسوس، خلال موسم 2023-2024، بتسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس، كأكبر عدد من الانتصارات المتتالية في ملاعب كرة القدم، برصيد 34 مباراة، كما توج بثلاثية دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس الدرعية للسوبر السعودي، ولم يحقق الفريق سوى خسارة واحدة، في جميع البطولات، أمام العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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وحقق الهلال البداية المثلى لموسم 2024-2025، بعد تخطي عقبة الأهلي بركلات الترجيح، ثم تحقيق فوز عريض على النصر بنتيجة (4-1)، في النهائي، ليتوج بلقب كأس السوبر السعودي، فيما استهل دوري روشن، بتحقيق العلامة الكاملة، حيث اكتسح الأخدود (3-0)، ثم نجح في قلب الطاولة على ضمك بنتيجة (3-2).

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وقال الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، إن الهلال لن يحقق أي خسارة محلية هذا الموسم، على غرار الموسم الماضي، مؤكدًا أن الفوارق الفنية كبيرة وبينه وبين المنافسين.

ولم يخسر الهلال أي مباراة أمام كبار دوري روشن، خلال الموسم الماضي، حيث تعادل مرة وحيدة مع النصر، وتغلب عليه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما حقق 6 انتصارات رسمية على الاتحاد، كما فاز على الأهلي ذهابًا وإيابًا في الدوري.

الجدير بالذكر أن الهلال يستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في نسختها الأولى، حيث يخوض ثماني مباريات في مرحلة الدوري، فيما يختتم موسمه بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بين 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة، ما يمثل تحديًا كبيرًا لكتيبة جيسوس، من أجل مواصلة مسيرة اللاهزائم، على المستوى المحلي.