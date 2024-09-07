"الزعيم لن يتأثر ولديه بدائل أفضل" .. قهوجي يحرض الهلال للتخلص من نيمار ولودي!

النجم البرازيلي يواصل غيابه عن الهلال للإصابة

أكد خالد قهوجي، لاعب الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، أن الزعيم ليس بحاجة لخدمات المحترف البرازيلي نيمار، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

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وانضم نيمار إلى الهلال في صيف 2023، لكنه تعرض لإصابة قوية مع منتخب البرازيل، ليغيب طوال الموسم المنصرم عن الزعيم، حيث اكتفى بالمشاركة في 4 مباريات فقط وسجل خلالها هدفًا وصنع 3.

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وقال قهوجي في تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "إذا كان لابد أن يستغنى الهلال عن لاعب أجنبي من اثنين، لودي أو نيمار، يجب أن يكون لودي، لأنه لم يقدم المستوى المأمول كما أن الفريق يملك أكثر من خيار محلي لتعويض رحيله، منهم ياسر الشهراني ومتعب المفرج وناصر الدوسري".

وأضاف: "لكن وجهة نظري الشخصية، أن الهلال لا يحتاج نيمار ولودي، فالفريق لعب في الموسم الماضي بدون الجناح البرازيلي الذي عانى من إصابة طويلة ومن الممكن أن يواصل هذا الموسم بنفس الشكل".

وأتم لاعب الهلال السابق: "في الموسم الماضي عانى الهلال من نفس المشكلة لكنه انطلق بعد مباراة الاتحاد، وفي نهاية الموسم حصل تراجع في المستوى وانتصر في بعض المباريات بركلات الجزاء وأنا لا أقلل من أحقيته بالفوز، لقد حقق جميع البطولات المحلية".