أخبار الهلال اليوم | غرس علم العين في "ملعب جينيس" ومطالب بالتخلص من نجم الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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جينيس توثق كارثة العين.. رقم الهلال التاريخي يتحول إلى كابوس!

"12 مارس 2024".. تاريخ لا يُنسى لعشاق نادي الهلال؛ هو اليوم الذي حققت فيه كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، إنجازًا خالدًا في تاريخ كرة القدم العالمية، كصاحب أكبر سلسلة من الانتصارات المتتالية. (طالع التفاصيل)

"يحير جورج جيسوس دائمًا!".. الهلال يخسر جهود نجمه الأبرز أمام الفتح

وجه نجم فريق الكرة بنادي الهلال، صدمة جديدة لكتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

"الهلال لا يحتاج له" .. مطالبة بالتخلص من محترف الزعيم بسبب عيوبه الخطيرة!

مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، بدأت المطالبات بين الجميع بشأن اللاعبين الذين يجب رحيلهم عن صفوف نادي الهلال، وأيضًا الحديث عن البدلاء. (طالع التفاصيل)

فيديو | أول غرسة في ملعب الهلال .. نجم العين يقلد علي البليهي بالمملكة أرينا!

أثار أحد نجوم نادي العين الجدل، بعدما قام بغرس علم ناديه داخل ملعب المملكة أرينا معقل نادي الهلال، وذلك بعد المواجهة التي جمعت بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

"لا تتعدوا الخطوط الحمراء!" .. رسالة تاريخية من حارس العين بعد التأهل للنهائي الآسيوي

وجه خالد عيسى، حارس مرمى فريق الكرة بنادي العين الإماراتي، رسالة إلى الإعلاميين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيادة فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

"اختلف كلامه عن ديربي الهلال والنصر".. إعلامي يحذر من مدمر المشروع الرياضي في السعودية!

وجه الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، تحذيرًا من أمر يؤثر سلبًا على المشروع الرياضي السعودي، متحدثًا عن خروج الهلال من دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

جماهير الهلال لا تنسى يا سافيتش.. "اعتذار مرفوض والسبب فرصة العين!"

أثار الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الهلال، حالة انقسام بين الجماهير، بعد تقديم اعتذار عن خروج الفريق من البطولة الآسيوية. (طالع التفاصيل)

بعد إساءة "الشارب" .. نجم العين يوضح حقيقة سخريته من الهلال وجمهوره

حرص خالد الهاشمي لاعب نادي العين، على توضيح حقيقة سخريته من نادي الهلال وجماهيره، بعد نجاح فريقه في خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار كافة مباريات الهلال في دوري روشن السعودي خلال منافسات موسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

الهلال يتحرك لمعاقبة نجم النصر السابق بسبب "بتر الأيادي"!

قررت إدارة نادي الهلال، الرد على تصريحات خالد الغامدي، نجم النصر السابق، التي أثارت حالة واسعة من الجدل، حول رأيه إزاء ما وصفه بـ"الفرحة العارمة" بعد خروج الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

"ملمحًا لمسؤولية العويس ومدافعًا عن جورج جيسوس" .. رسالة رئيس الهلال الأسبق للجماهير بعد نكسة العين

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن "سر" إقصاء الفريق الأول لكرة القدم، من دوري أبطال آسيا، على يد العين الإماراتي. (طالع التفاصيل)

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"حتى تتحسن نفسيتهم" .. طلب "ساخر" من نجم الاتحاد السابق بشأن مباريات الهلال بالدوري!

ما زال إقصاء نادي الهلال من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، يشغل الشارع الرياضي السعودي خلال الوقت الحالي، وهو ما دفع أحد نجوم نادي الاتحاد السابقين للسخرية من الزعيم. (طالع التفاصيل)

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