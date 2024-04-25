فيديو | أول غرسة في ملعب الهلال .. نجم العين يقلد علي البليهي بالمملكة أرينا!

شاهد ما فعله نجم العين على أرضية ملعب المملكة أرينا

أثار أحد نجوم نادي العين الجدل، بعدما قام بغرس علم ناديه داخل ملعب المملكة أرينا معقل نادي الهلال، وذلك بعد المواجهة التي جمعت بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

العين نجح في الصعود إلى نهائي دوري أبطال آسيا من ملعب المملكة أرينا، على الرغم من الهزيمة 2-1، وذلك بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالإمارات بنتيجة 4-2.

وانتشر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أحد نجوم العين، وهو يقوم بغرس علم ناديه داخل أرضية المملكة أرينا بعد مواجهة الهلال.

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وقام لاعب العين بتقليد حركة النجم علي البليهي، الذي قام بغرس علم نادي الهلال في ملعب نادي النصر، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

يُذكر أن العين نجح في الصعود إلى نهائي دوري أبطال آسيا، لمواجهة فريق نادي يوكوهاما الياباني الذي نجح في الصعود على حساب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.