"يحير جورج جيسوس دائمًا!".. الهلال يخسر جهود نجمه الأبرز أمام الفتح

الهلال يتلقى صدمة كبرى قبل مباراة الفتح..

SHAHID

وجه سالم الدوسري، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، صدمة جديدة لكتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعود الهلال إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد وداع البطولة الآسيوية، حيث يواجه الفتح، على ملعب المملكة أرينا، مساء الغد، في الجولة 29 من المسابقة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن تأكد غياب سالم الدوسري، عن مواجهة الفتح؛ حيث يخضع خلال 48 ساعة، لفحص بالآشعة لتحديد حجم إصابته في العضلة الخلفية؛ حيث يجري اللاعب فحوصات سريرية أولية، برفقة الجهاز الطبي، وفي انتظار نتائج الفحوصات الدقيقة لتحديد مدة الغياب بدقة.

ودخل الدوسري إلى عيادة الهلال، الأربعاء، بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا، رغم الفوز على العين الإماراتي في إياب نصف النهائي بنتيجة (2-1)، على ملعب المملكة أرينا، بينما استفاد العين من فوزه في الذهاب (4-2)، ليقابل يوكوهاما إف مارينوس الياباني في النهائي الآسيوي.

ويغيب سالم الدوسري للمرة السادسة، عن مباريات الهلال، هذا الموسم، وكان غيابه دائمًا مثار جدل للمدرب جيسوس، من أجل تحديد البديل في مركز الجناح الأيسر؛ حيث شغل مالكوم مركز الدوسري في 3 مباريات، أثناء غياب أفضل لاعب آسيوي، فيما استعان بالثنائي عبد الله الحمدان والبرازيلي ميشايل أيضًا لتعويض غياب اللاعب.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 77 نقطة، مبتعدًا بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، فيما تأجلت مباراته أمام الأهلي، في الجولة 28، إلى 6 مايو المقبل، بناءً على تأجيل لقاء الهلال أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لمدة 24 ساعة.

SHAHID