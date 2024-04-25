جماهير الهلال لا تنسى يا سافيتش.. "اعتذار مرفوض والسبب فرصة العين!"

ماذا قال نجم الهلال بعد الخروج الآسيوي؟

أثار الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الهلال، حالة انقسام بين الجماهير، بعد تقديم اعتذار عن خروج الفريق من البطولة الآسيوية.

الهلال ودع بطولة دوري أبطال آسيا، من الدور نصف النهائي، رغم فوزه على العين الإماراتي في مباراة الإياب بنتيجة (2-1)، على ملعب المملكة أرينا، فيما استفاد رحيمي ورفاقه من الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة (4-2)، ليعبر إلى النهائي الآسيوي.

ونشر سافيتش رسالة لجماهير الهلال، عبر منصة (إكس)، قائلًا "نراكم مجددًا العام المقبل، كونوا مستعدين لأننا سنعود أقوى! لنركز على المتبقي من هذا الموسم".

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وبين رسائل دعم جماهير الهلال، وعبارات "نثق بك!"، ظهرت رسائل أخرى رافضة لاعتذار نجم وسط الفريق، بعد نشر مقطع للفرصة الضائعة التي أهدرها الصربي أمام مرمى العين، والتي كانت كفيلة بإعادة الأزرق إلى المباراة، ومنحه فرصة اللجوء إلى وقت إضافي، بعد قيام الحارس خالد عيسي بإبعاد كرة عرضية خطيرة، لتصل الكرة إلى سافيتش الذي كان داخل منطقة الـ6 ياردة، ليسدد الكرة بغرابة بعيدًا عن المرمى.

وتضمنت ردود الجماهير، اشتراط تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، من أجل تعويض الخروج الآسيوية.

وانضم سافيتش إلى الهلال في يوليو 2023، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، وخاض النجم الصربي 37 مباراة بقميص الأزرق، خلال الموسم الجاري، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة.