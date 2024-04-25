"الهلال لا يحتاج له" .. مطالبة بالتخلص من محترف الزعيم بسبب عيوبه الخطيرة!

هل سيتم التخلص من نجم الهلال في الصيف المقبل؟

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مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، بدأت المطالبات بين الجميع بشأن اللاعبين الذين يجب رحيلهم عن صفوف نادي الهلال، وأيضًا الحديث عن البدلاء.

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وقال الناقد الرياضي أحمد عطيف خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "ميشايل ديلجادو غير مفيد للهلال وذلك منذ قدومه وحتى الآن، والعيوب الموجودة مستمرة معه".

وأضاف عطيف: "الأوقات التي يجب التمرير فيها لا يمرر، وأيضًا في المواقف التي يجب أن يُسجل فيها لا يُسجل، فهذه مشكلة لدى اللاعب".

وواصل: "مستوى ميشايل كان رائع قبل قدوم اللاعبين المميزين مثل سيرجي سافيتش وروبن نيفيش وألكسندر ميتروفيتش وغيرهم، ولكن في هذا الوضع الهلال يحتاج إلى لاعب بدلًا منه".

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وانضم ميشايل إلى نادي الهلال في يناير 2022، حيث شارك مع الزعيم في 94 مباراة، سجل فيها 17 هدفًا وصنع 22 آخرين لزملائه.

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