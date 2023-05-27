أخبار الهلال اليوم | عقدة النصر .. وتقرير إيمليانو دياز

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 27 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 27 مايو 2023.

"الهلال لن يجدد معه" .. تطورات مثيرة في مفاوضات إيجالو مع النصر والأهلي يترقب

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مثيرة في مستقبل النجم النيجيري أوديون إيجالو، في ظل اقتراب نهاية عقده مع نادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

الملايين الألمانية تنعش خزينة الهلال في الموسم الجديد

بدأ الهلال التخطيط للموسم الجديد الذي يأمل فيه بالعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية بعد خروجه هذا الموسم دون أي ألقاب باستثناء كأس خادم الحرمين الشريفين، والأمر لا يتوقف عند اختيار المدرب الجديد والتحرك في سوق الانتقالات بل كذلك على صعيد القمصان. "اقرأ التفاصيل"

سُمي تيمنًا بأسطورته وأصبح عقدته .. نجم الهلال السابق: لم أخسر أمام النصر أبدًا

حظى ماجد المرشدي بمسيرة ممتازة مع الهلال حقق خلالها عديد الألقاب وكان عنصرًا أساسيًا في دفاع الفريق على مدار 8 مواسم تقريبًا، لكن العلامة الفارقة كانت عدم خسارته أمام النصر بالقميص الأزرق أبدًا. "اقرأ التفاصيل"

القانوني البارز أشعل تويتر .. النصر يخسر وأحمد الأمير يدفع الثمن!

خسر النصر استئنافه لدى مركز التحكيم الرياضي بشأن مطالبته بالحصول على نقطتي مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي خلال ديسمبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، بسبب عدم أهلية مشاركة لاعب وسط الأزرق محمد كنو. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يطلب من إيمليانو دياز تقريرًا لتقييم اللاعبين

طلبت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، من الأرجنتيني إيمليانو دياز المدير الفني للزعيم، تجهيز تقرير وتقييم للاعبين الأجانب والمحليين خلال الفترة المقبلة.

وسيقوم دياز بتسليم إدارة الهلال التقرير المطلوب بشأن جميع اللاعبين، بعد نهاية مواجهة الرائد بالجولة الأخيرة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.