شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مثيرة في مستقبل النجم النيجيري أوديون إيجالو، في ظل اقتراب نهاية عقده مع نادي الهلال.
إيجالو يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى 30 يونيو 2023؛ حيث كان قد انضم إليه في يناير 2022، قادمًا من الشباب.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تعثرت مفاوضات نادي النصر الإماراتي مع النجم النيجيري؛ لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي القادم.
وكشفت الصحيفة، عن رفض النادي الإماراتي، منح أوديون إيجالو، راتبًا سنويًا يقدر بـ3.5 مليون دولار؛ وسط تمسك اللاعب بموقفه.
وأعلنت الصحيفة، اهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، بالتعاقد مع إيجالو؛ حيث من المقرر أن يصل وكيل أعماله إلى الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل؛ لحسم مستقبل اللاعب، خاصة في ظل قرار الإدارة الهلالية، بالاستغناء عنه.
جدير بالذكر أن صحيفتي "مكة" و"المدينة" أعلنتا في وقتٍ سابق، عن رغبة قوية من إدارة النادي الأهلي، في التعاقد مع إيجالو؛ بعد نهاية عقده مع الهلال.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- تشيلسي وفالنسيا وقاهر برشلونة .. فرق لم تصل إلى رصيد هالاند التهديفي هذا الموسم!
- فضيحة التسجيلات وأموال الأهلي وقنبلة الهلال .. عندما تقتحم "الرشوة" نزاهة الدوري السعودي
- فينيسيوس جونيور على حق: رابطة الدوري الإسباني تسهل مشكلة العنصرية لن توقفها
- قبل نهائي الأبطال .. مع معاناة بيب جوارديولا ضد برايتون، إنتر يحقق الألقاب في إيطاليا!
- تسع سنوات من السيطرة .. رأس راموس الذهبية أعادت ريال مدريد لطريق الأمجاد!