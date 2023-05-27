الملايين الألمانية تنعش خزينة الهلال في الموسم الجديد

الاستعدادات للموسم الجديد من دوري روشن بدأت في الهلال

بدأ الهلال التخطيط للموسم الجديد الذي يأمل فيه بالعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية بعد خروجه هذا الموسم دون أي ألقاب باستثناء كأس خادم الحرمين الشريفين، والأمر لا يتوقف عند اختيار المدرب الجديد والتحرك في سوق الانتقالات بل كذلك على صعيد القمصان.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل في مفاوضات رسمية حاليًا مع عدة شركات لصناعة الملابس الرياضية لاختيار إحداها لتصميم وصناعة قمصان الموسم الجديد لمختلف فرق النادي.

وأوضحت الصحيفة أن شركتي بوما وأديداس الألمانيتان يتصدران قائمة الشركات الراغبة في تصميم وصناعة قمصان الهلال، مشيرة إلى أن النادي سيحصل على 25 مليون ريال سعودي سنويًا مقابل التوقيع مع إحداهما.

وأكد مصدر مسؤول في الإدارة الزرقاء للرياضية أن المفاوضات مازالت جارية مع الشركات ولم يتم توقيع أي عقود رسمية حتى الآن.

يُشار إلى أن الهلال خسر هذا الموسم نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الفيحاء، وكذلك نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، وقد خرج مبكرًا من حسابات المنافسة على لقب دوري روشن.