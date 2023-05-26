القانوني البارز أشعل تويتر .. النصر يخسر وأحمد الأمير يدفع الثمن!

الفريق العاصمي خسر استئنافه ضد الهلال واتحاد كرة القدم السعودي

خسر النصر استئنافه لدى مركز التحكيم الرياضي بشأن مطالبته بالحصول على نقطتي مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي خلال ديسمبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، بسبب عدم أهلية مشاركة لاعب وسط الأزرق محمد كنو.

المثير في الأمر أن أكثر المتضررين من ذلك القرار لم يكن أي مسؤول من النادي العاصمي، بل القانوني البارز أحمد الأمير، حيث تعرض لحملة هجوم وسخرية واسعة من بعض إعلاميي ومؤثري وجماهير الهلال والاتحاد.

المختص بالقانون الرياضي الدولي كان قد أكد سابقًا على صحة استئناف النصر، وقد فُسرت تغريداته الكثيرة عن القضية بأن الحُكم سيكون لصالح الأصفر تمامًا وستُمنح له نقطتي المباراة ليُقلص الفارق مع الاتحاد في صدارة دوري روشن إلى نقطة واحدة فقط قبل جولتين من النهاية.

هذا الأمر عرض الأمير إلى هجوم لاذع وتغريدات ساخرة متعددة لكن رده كان صارمًا بالتحذير من التوجه للجهات المسؤولة مما دفع بالبعض إلى حذف تغريداته والبعض الآخر للحديث دون تحديد هوية الرجل المقصود.

الصحفي عبد الرحمن الفريج طالب الأمير بعدم الحديث عما لا يعلمه مستقبلًا، وقد رد عليه القانوني البارز بالإشارة إلى أنه يجزم أبدًا بعودة النقطتين للنصر، ليعود الأول وينشر صورة لتغريدة يقول فيها الأمير "بالنسبة لي الفارق نقطة واحدة".

الناقد الرياضي فياض الشمري طالب الجهات المختصة بحملة ردع لكل من يدعي أنه قانوني دون وجه حق حتى لا يستمر توريط الناس في قضايا خاسرة، فيما أوضح زميله محمد الشيخ أن قرار مركز التحكيم يحمل انتصارًا لبعض القانونيين وخسارة لآخرين.

حيث كتب عبر تويتر "قرار مركز التحكيم في قضية أهلية مشاركة محمد كنو لم يكن فقط خسارة لنادي النصر وانتصار لنادي الهلال، بل خسارة لبعض القانونيين وانتصار للبعض الآخر، ففي مثل هذه الأمور القانونية الصرفة تنتصر المهنية ويخسر التطفل عليها، ويكسب الحياد الإيجابي وتنهزم الميول المفضوحة".



ومع هذا الهجوم، تدخل النصراويون على الفور ودافعوا عبر عدة تغريدات عن الأمير وجددوا ثقتهم به، إذ أكد محمد الشمري أن صدور قرار مخالف لرؤية الأمير القانونية لا يعني زعزعة الثقة به أبدًا، فيما قال عبد العزيز الهاجري أن الأمير تحدث بما يُمليه عليه ضميره وكتب وفقًا لرؤيته القانونية.

الصحفي متعب العواد كان أكثر حدة حين كتب ردًا على السخرية من الأمير "أوجعهم أحمد الأمير أكثر من وجع وصداع النصر لهم .. يريدون القانون مادة ميول في شارع الهرم .. وليس عدالة تنافس".

يُشار إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي يُشعل فيها أحمد الأمير تويتر بآرائه القانونية لمختلف القضايا الخاصة بأندية دوري روشن السعودي.