سُمي تيمنًا بأسطورته وأصبح عقدته .. نجم الهلال السابق: لم أخسر أمام النصر أبدًا

مسيرة اللاعب في الهلال استمرت لـ10 سنوات تقريبًا

حظي ماجد المرشدي بمسيرة ممتازة مع الهلال حقق خلالها عديد الألقاب وكان عنصرًا أساسيًا في دفاع الفريق على مدار 8 مواسم تقريبًا، لكن العلامة الفارقة كانت عدم خسارته أمام النصر بالقميص الأزرق أبدًا.

المرشدي أكد سعادته وفخره الكبير بذلك الإنجاز، واصفًا نفسه بـ "عقدة النصر"، وذلك خلال حديثه ضمن برنامج "مع عزيز" عبر قناة SSC الرياضية السعودية.

إذ قال "ماجد كان عقدة النصر، كنت موفقًا جدًا أمامهم، لم أخسر أي مباراة لعبتها مع الهلال ضد النصر، حاول البعض التشكيك في الأمر والبحث عن مباريات خسرها الهلال وكنت في الملعب لكن لم يجدوا أبدًا".

أضاف "أتشرف بذلك التاريخ بالطبع، النصر نادٍ كبير والحديث يدور عن 10 سنوات تقريبًا قضيتها في الهلال دون الخسارة أمامه".

المرشدي الذي اعتزل اللعب عام 2019 كشف عن أن والده يُشجع النصر وقد أطلق عليه اسم ماجد تيمنًا بأسطورة النصر ماجد عبد الله.

يُشار إلى أن المرشدي لعب مع الهلال منذ انضم إليه من الجبلين عام 2004 حتى رحل عنه باتجاه الشباب عام 2014، وقد تخلل تلك الفترة إعارة قصيرة لمدة 6 أشهر مع الوحدة.

ولعب صاحب الـ38 عامًا 15 مباراة مع الهلال ضد النصر في جميع البطولات لم يخسر أي واحدة منها، وقد لعب طوال مسيرته 22 مباراة ضد النصر لم يخسر سوى مباراتين وكانتا بقميص الشباب.