أخبار الهلال اليوم | شقيقة رونالدو ترد على انتقاله للزعيم .. ونيمار يكشف حقيقة سرقة خاتمه!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"اللاعب وافق على العرض سابقًا!" .. الهلال يجدد اهتمامه بصفقة إسبانية قوية ويستعد لحسمها في الشتوية

يعمل مسؤولو نادي الهلال السعودي، على حسم صفقة عالمية جديدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | لم يكن منشغلًا بالطبخ فقط! .. ستيف كالزادا يفاجئ جمهور الهلال بمحاضرة باللغة العربية

رد الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، على سخرية الجمهور الهلالي منه، حين نشر لنفسه صورة وهو يطبخ، بطريقة عملية. "اقرأ التفاصيل"

"إصابته ليست سهلة" .. جورج جيسوس يقلق الجماهير عن روبن نيفيش ويؤكد: "لاعب الهلال لم يتطور في غيابي!"

زاد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، من "قلق" جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بشأن "الحالة الصحية" لمتوسط الميدان البرتغالي الدولي روبن نيفيش. "اقرأ التفاصيل"

بعد إصابته مع الهلال.. نيمار يثير الجدل بمغادرة السعودية لحضور مناسبة شخصية في البرازيل

وصل البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال إلى البرازيل بعد أن أصيب خلال مباراة فريقه ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"من العار أن تعاملني البرازيل بهذه الطريقة!" .. نيمار يخرج عن صمته بعد مزاعم سرقة مشجع هلالي لخاتمه

رد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على "الضجة الجديدة" التي أثيرت بشأنه، خلال الساعات القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

"تكتب القذارة فقط" .. شقيقة كريستيانو رونالدو تُهاجم صحفيًا بسبب خبر انضمامه للهلال بدلًا من نيمار!

هاجمت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر صحفي، بسبب خبر نشره عن إمكانية انتقال الدون إلى الهلال، بدلًا من البرازيلي نيمار دا سيلفا. "اقرأ التفاصيل"

متفوقًا على مانشستر يونايتد وروما .. الهلال يتقدم في التصنيف العالمي للأندية

تقدم نادي الهلال في التصنيف العالمي لشبكة "أوبتا" لأفضل الأندية في العالم، حيث تفوق على أكثر من فريق أوروبي كبير أبرزهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وروما الإيطالي. "اقرأ التفاصيل"

رغم إعلانه نجاح الجراحة .. تصرف غريب من طبيب روبن نيفيش على إنستجرام!

قام الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينين المعالج للنجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، بتصرف غريب في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي. "اقرأ التفاصيل"