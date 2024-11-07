"إصابته ليست سهلة" .. جورج جيسوس يقلق الجماهير عن روبن نيفيش ويؤكد: "لاعب الهلال لم يتطور في غيابي!"

نيفيش يغيب عن نادي الهلال حاليًا للإصابة..

زاد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، من "قلق" جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بشأن "الحالة الصحية" لمتوسط الميدان البرتغالي الدولي روبن نيفيش.

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نيفيش البالغ من العمر 27 سنة، تعرض للإصابة على مستوى الركبة، يوم 21 أكتوبر 2024، خلال فوز الهلال (5-4) على العين الإماراتي، بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ حيث قال الزعيم إن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، قبل أن يعلن سفره اليوم الخميس إلى فنلندا؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

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وعن ذلك يقول جيسوس في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس: "إصابة نيفيش ليست سهلة؛ لذلك.. نسعى لتجهيزه مع المختصين في العيادة الطبية".

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وأعرب المدير الفني البرتغالي، عن أمنيته بالاستفادة من خدمات متوسط الميدان البرتغالي، بعد فترة التوقف الدولي القادم؛ وأن يتشافى اللاعب من هذه الإصابة، حتى هذا الوقت.

وعن الدولي السعودي ناصر الدوسري، متوسط ميدان الهلال الشاب.. اعتبر جورج جيسوس أن اللاعب لم يتطور منذ رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم في ولايته الأولى، في شهر يناير من عام 2019، وحتى عودته للزعيم مجددًا في صيف 2023.

وأضاف: "بعد عودتي لتدريب الهلال.. عملنا مع الدوسري كثيرًا؛ لتطويره من الناحيتين الذهنية والبدنية، بجانب افتكاك الكرة والتمريرات القصيرة والطولية"، مشددًا على أن اللاعب لا يزال لديه مجالًا كبيرًا لتقديم الأفضل.

وبخصوص مواجهة الاتفاق.. اعترف جيسوس بصعوبة فارس الدهناء، الذي يملك عناصر معروفة في أوروبا؛ قائلًا في ختام تصريحاته: "نحن معتادون على المباريات ذات الطابع القوي، وسنقاتل للحصول على النقاط الثلاث".

جدير بالذكر أن الهلال "المتصدر" سيستضيف نادي الاتفاق، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.