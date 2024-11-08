"تكتب القذارة فقط" .. شقيقة كريستيانو رونالدو تُهاجم صحفيًا بسبب خبر انضمامه للهلال بدلًا من نيمار!

هل سينضم رونالدو بدلًا من نيمار في الهلال؟

هاجمت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر صحفي، بسبب خبر نشره عن إمكانية انتقال الدون إلى الهلال، بدلًا من البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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وتزايدت الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية، التي تؤكد على أن نيمار على وشك الرحيل عن صفوف الهلال، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في العضلة الضامة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب الصحفي "ليو دياس" خبرًا على حسابه في "إنستجرام" مفاده: "نيمار أصيب مرة أخرى بعد غيابه عن الملاعب لأكثر من عام، وخروجه من الهلال أصبح وشيكًا، والنادي يقوم بدراسة فسخ العقد في يناير، ولديه بالفعل هدف وهو التعاقد مع نجم كبير مثل كريستيانو رونالدو، وتلك المعلومات من صحيفة سبورت الإسبانية".

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وردت كاتيا على الصحفي قائلة: "أنت لا تكتب إلا القذارة، لا تفهم شيء عن كرة القدم، كان بإمكانك الاتصال بي لأخبرك عن التنافس بين الأندية في السعودية، وما قد يكون ممكنًا، احذفها لا يزال أمامك الوقت".

وتُشير الأخبار إلى أن رونالدو اقترب من تجديد تعاقده مع نادي النصر، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وفي نفس الوقت بعض التقارير غير المؤكدة، تُشير إلى إمكانية انضمامه إلى الهلال بدلًا من نيمار!