رغم إعلانه نجاح الجراحة .. تصرف غريب من طبيب روبن نيفيش على إنستجرام!

الطبيب المعالج لنيفيش يقوم بتصرف غريب

قام الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينين المعالج للنجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، بتصرف غريب في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

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وكان ليمباينين قد أعلن صباح اليوم الجمعة عن نجاح عملية علاج روبن نيفيش، معلقًا: "حظًا سعيدًا لك في التعافي من الإصابة".

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ولكن بعدها .. قام لاسي بحذف صورته مع نيفيش عبر حسابه على منصة "إكس" دون أي سبب واضح.

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ويُعاني روبن نيفيش من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، الأمر الذي جعله يلجأ للعلاج على يد الطبيب الفنلندي لاسي، من أجل العودة إلى الملاعب مرة أخرى.

وكان الهلال قد أعلن من قبل، عن أن روبن نيفيش سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهر و 6 أسابيع قادمة، ولكن بعض التقارير تؤكد على أن عودته ستكون في يناير 2025.