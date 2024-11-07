بعد إصابته مع الهلال.. نيمار يثير الجدل بمغادرة السعودية لحضور مناسبة شخصية في البرازيل

متى يكف نجم الهلال عن "إصابات الشتاء؟"

وصل البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال إلى البرازيل بعد أن أصيب خلال مباراة فريقه ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

هذا الأمر يثير الجدل بشكل كبير، وسط مزاعم من مصادر برازيلية مطلعة بأن النجم البرازيلي لم يسافر إلا لإقامة حفل كبير هو عبارة عن مناسبة شخصية.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت شبكة "ليو دياش" البرازيلية أن الأمر يتعلق بإقامة النجم البرازيلي حفل عيد ميلاد لابنته "مافي".. فيما لم يعرف إن كان قد استأذن الإدارة الهلالية أم لا.

وشوهد نيمار وهو يتبادل الدعابات مع أفراد الشرطة البرازيلية، فيما يعد مؤكدًا أنه سيتوجه إلى ريو دي جانيرو حيث سيقيم الحفل المذكور.

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يأتي هذا ليكمل موسم إصابات نيمار في فصل الشتاء والذي بات من أهم سمات مسيرة البرازيلي، إذ يغيب في أوقات مشابهة للتوقيت الحالي من هذا الموسم، ودائمًا يسافر إلى البرازيل لحضور مناسبات شخصية!.