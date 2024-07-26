يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 يوليو 2024.
فيديو | "الجود من شيم الرجال" .. كوليبالي يفاجئ زملاءه بهدية "هلالية" تتجاوز آثار صن داونز!
حرص الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تقديم هدايا تذكارية لزملائه، خلال تواجد البعثة في معسكر النمسا، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.
ما تفاصيل معسكر ومباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟
قدم الهلال مستوى جيد في موسم 2023-2024، حيث استطاع تحقيق لقب دوري روشن السعودي، ولكن كانت تأمل الجماهير في حصد لقب دوري أبطال آسيا أيضاً، التي خرج منها الموج الأزرق في نصف النهائي.
خاص | سعود عبدالحميد يتخذ قراره بعد العروض الأوروبية .. والهلال يفاجئه سريعًا!
اتخذ سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، "قراره" بعد العروض الأوروبية المغرية، التي تلقاها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
"صن داونز يستعرض عضلاته" .. فاز على الهلال وفريق آخر في نفس اليوم!
تلقى فريق الكرة بنادي الهلال، خسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة (1-2)، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين، ضمن معسكر النمسا الذي يجهّز الفريقين للموسم الرياضي الجديد.
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بدأت بعلاقة فنية كاذبة ولحية وانتهت بأزمة المنشطات .. رحلة سعد الحارثي من "قميص الهلال إلى كرسي النصر"
في فصل الشتاء وتحديدًا في شهر فبراير من كل عام؛ يظهر ولمدة 13 يومًا كاملًا، نجمًا يسمى بـ"سعد الذابح"؛ حيث تموت بسببه الكثير من المواشي في بعض الدول، متأثرة من شدة البرودة.
"لن ينتظر عودة نيمار" .. ميشايل يقبل بشرط الهلال ويقترب من اللعب مع صديقه القديم!
مع ارتباط مصيره مع الهلال، بعودة نيمار جونيور من الإصابة، أصبح البرازيلي ميشايل ديلجادو، أحد المرشحين بقوة لمغادرة النادي العاصمي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.
موقف مفاجئ .. فيتور روكي يضرب مخطط الهلال وبرشلونة في مقتل
فجر المقربون من البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة، مفاجأة قوية بشأن الأنباء المنتشرة حول اقترابه من الانضمام إلى الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
"نصراوية وتعلمت المشي أسرع منه" .. ابنة نيمار تتسبب في حرج له بتدريبات الهلال!
أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، حالة جدل بين جماهير الزعيم بعدما نشر مقطع خاص بعائلته في تدريباته الخاصة.
أزمة خطيرة .. فريق سعودي يضطر لإشراك مساعدي المدرب في "مباراة ودية" بأوروبا!
على ما يبدو أن أحد فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، يُعاني من "أزمة خطيرة"، قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم.