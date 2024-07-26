نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 يوليو 2024.

حرص الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تقديم هدايا تذكارية لزملائه، خلال تواجد البعثة في معسكر النمسا، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.

قدم الهلال مستوى جيد في موسم 2023-2024، حيث استطاع تحقيق لقب دوري روشن السعودي، ولكن كانت تأمل الجماهير في حصد لقب دوري أبطال آسيا أيضاً، التي خرج منها الموج الأزرق في نصف النهائي.

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اتخذ سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، "قراره" بعد العروض الأوروبية المغرية، التي تلقاها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

تلقى فريق الكرة بنادي الهلال، خسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة (1-2)، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين، ضمن معسكر النمسا الذي يجهّز الفريقين للموسم الرياضي الجديد.

في فصل الشتاء وتحديدًا في شهر فبراير من كل عام؛ يظهر ولمدة 13 يومًا كاملًا، نجمًا يسمى بـ"سعد الذابح"؛ حيث تموت بسببه الكثير من المواشي في بعض الدول، متأثرة من شدة البرودة.

مع ارتباط مصيره مع الهلال، بعودة نيمار جونيور من الإصابة، أصبح البرازيلي ميشايل ديلجادو، أحد المرشحين بقوة لمغادرة النادي العاصمي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

فجر المقربون من البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة، مفاجأة قوية بشأن الأنباء المنتشرة حول اقترابه من الانضمام إلى الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، حالة جدل بين جماهير الزعيم بعدما نشر مقطع خاص بعائلته في تدريباته الخاصة.

على ما يبدو أن أحد فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، يُعاني من "أزمة خطيرة"، قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم.