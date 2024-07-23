ما تفاصيل معسكر ومباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الهلال للموسم الجديد 2024-2025، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

قدم الهلال مستوى جيد في موسم 2023-2024، حيث استطاع تحقيق لقب دوري روشن السعودي، ولكن كانت تأمل الجماهير في حصد لقب دوري أبطال آسيا أيضاً، التي خرج منها الموج الأزرق في نصف النهائي.

وسيعمل الزعيم على تحقيق طموحات مُحبيه في الموسم القادم بدءً بالتدعيمات حتى الوصول إلى منصات التتويج.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في دوري روشن السعودي 2024-2025، في أواخر شهر أغسطس 2024، وحتى تلك الفترة، سيكون على الهلال الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل معسكر ومباريات الهلال الاستعدادية للموسم الجديد 2024-2025.

متى تبدأ تحضيرات الهلال للموسم الجديد 2024-2025؟

من المنتظر أن يبدأ الهلال تحضيراته للموسم الجديد في يوم 19 من شهر يوليو 2024، لبدء المعسكر التحضيري وخوض اللقاءات الودية أو البطولات الودية المجمعة، والتي تنتهي في 3 أغسطس من نفس العام.

جدول مباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025:

يبدأ الهلال معسكره في النمسا بمواجهة فريق فينير نيوشتات، ثم يخوض لقاء الأشقاء أمام العربي القطري، ويختم معسكره في إيطاليا بمواجهة أكثر من فريق إيطالي، أبرزهم أودينيزي.