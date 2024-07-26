موقف مفاجئ .. فيتور روكي يضرب مخطط الهلال وبرشلونة في مقتل

رد حاسم من وكلاء النجم البرازيلي على المفاوضات

فجر المقربون من البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة، مفاجأة قوية بشأن الأنباء المنتشرة حول اقترابه من الانضمام إلى الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

روكي انضم إلى برشلونة في يناير 2024؛ إلا أنه لم يحظ بفرصة كبيرة للظهور تحت قيادة تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق السابق؛ وسط تأكيدات على رغبة من مسؤولي النادي بالتخلي عنه في الصيف الحالي؛ لتسجيل صفقات جديدة بدلًا منه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي برشلونة تلقى عرضًا رسميًا من الهلال للتعاقد مع فيتور روكي، مشيرة إلى أن هناك ترحيبًا من النادي الكتالوني لقبول العرض وإطلاق سراحه هذا الصيف.

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في المقابل، أكد المراسل الإسباني أدريان سانشيز، أن وكلاء المهاجم البرازيلي والمقربين منه، أكدوا أنهم لا يعرفون أي شيء عن مفاوضات الهلال وبرشلونة من أجل شراء فيتور.

وأشار سانشيز في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، إلى أن المقربين من اللاعب البرازيلي صاحب الـ19 عامًا، يرون أنه لا يجب أن يغادر أوروبا في الفترة الحالية، وأنه لا يفكر حاليًا سوى في تقديم موسم مميز مع برشلونة.

جدير بالذكر أن روكي الذي كلف خزينة نادي برشلونة، 30 مليون يورو "ثابت"، مع إمكانية دفع 31 مليونًا "متغيرات"، سجل هدفين فقط في 16 مباراة رسمية خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم.