أخبار الهلال اليوم | خسائر صفقة سعود عبدالحميد المحتملة .. وموقف السعودية من طلب "فسخ عقد" نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء الموافق 6 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق السادس من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"لاعب "معطوب" ومهمل" .. الهلال يُبلغ الجهات المسؤولة بعدم قيد نيمار في قائمته خلال يناير

يبدو أن كيل الهلال قد طفح من نيمار بعد إصابته الأخيرة خلال مشاركته في مواجهة الاستقلال الإيراني في رابع جولات دوري أبطال آسيا النخبة، حيث اتخذ النادي قرارًا حادًا بعدم قيده في قائمته المحلية خلال يناير القادم (طالع التفاصيل).

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"بعد طلب الهلال فسخ عقده" .. موقف السعودية من رحيل نيمار!

في الساعات القليلة الماضية.. تزايدت الأخبار بشأن طلب نادي الهلال السعودي، "فسخ عقد" ساحره البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

GOAL

خاص | حقيقة مفاوضات سانتوس لخطف نيمار من الهلال .. ومفاجأة عن مُفجر جدل الصفقة!

في الأيام القليلة الماضية، زادت الأنباء بشأن عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إلى العملاق المحلي سانتوس؛ وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في 30 يونيو القادم (طالع التفاصيل).

"الهلال لم يختاره واللاعب اعتقد أنه سينتقل لفريق مغمور!" .. وليد الفراج يثير الجدل عن صفقة نيمار

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، "الجدل" عن صفقة انتقال الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي (طالع التفاصيل).

"الأزمة أكبر من انتقاله للمنافس!" .. خسائر مالية فادحة للهلال إذا انضم سعود عبدالحميد إلى النصر أو الاتحاد

"سعود عبدالحميد إلى النصر أو الاتحاد!".. خبر انتشر بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، عن الظهير الأيمن الدولي السعودي الذي ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي حاليًا (طالع التفاصيل).

"جيوكيريس ونجم مصري على رأسهم" .. السعودية تخطط للتعاقد مع مطلب جماهير النصر و6 أسماء مفاجئة!

رصدت المملكة العربية السعودية، 7 أسماء عالمية مفاجئة؛ لـ"ضمها" إلى كتيبة النجوم في دوري روشن للمحترفين، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

"اكتشاف هانز فليك الكبير" .. السعودية كادت تحرم برشلونة من جوهرة ثمينة

لم يكن المحب قبل المنافس، يتوقع أن يحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، هذه النتائج الرائعة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك (طالع التفاصيل).

فيفا يتحدى تيباس.. ويعلن قرارًا رسميًا بشأن مونديال الأندية 2025

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطوة جديدة في طريقه لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة، وسط اعتراضات كبيرة من روابط الدوريات الأوروبية (طالع التفاصيل).