فيفا يتحدى تيباس.. ويعلن قرارًا رسميًا بشأن مونديال الأندية 2025

ما خطوة الاتحاد الدولي لكرة القدم؟

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطوة جديدة في طريقه لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة، وسط اعتراضات كبيرة من روابط الدوريات الأوروبية.

وأعلن فيفا اللوائح المنظمة للبطولة، حيث تحتاج الأندية المشاركة لتقديم قائمة نهائية تضم أسماء ما بين 26 و35 لاعبًا (من بينهم 3 حراس مرمى على الأقل) للمشاركة في البطولة.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن القائمة المؤقتة يمكن أن تضم ما بين 26 و50 لاعبًا (من بينهم 4 حراس مرمى على الأقل)، علمًا بأنه يمكن استدعاء 26 لاعبًا كحد أقصى لقائمة المباراة (11 أساسيًا و15 على مقاعد البدلاء).

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ويمكن للأندية استبدال اللاعبين الذين انتهت عقودهم بشكل طبيعي خلال البطولة، كما يمكن إضافة لاعبين جدد إلى القائمة النهائية بحد أقصى اثنين، ولا يتم احتسابهما ضمن الحد الأقصى للقائمة (35 لاعبًا).

وأوضحت أنه "لا يمكن لأي لاعب المشاركة مع فريقين مختلفين في البطولة، رغم تغيير الموسم أثناء البطولة"، كما يجب على الفرق الوصول إلى الولايات المتحدة قبل 3 أيام من بدء المنافسات.

وكانت روابط الدوريات الأوروبية قد تقدمت بشكوى ضد الفيفا بشأن ازدحام جداول المباريات، بعد اعتماد كأس العالم للأندية بالنظام الحديث في 2025، وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، إن "الفيفا يسيئ استخدام سلطاته، ولا يعمل من أجل مصلحة كرة القدم، ويجب أن يستسلم ويلغي هذه البطولة".