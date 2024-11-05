"الهلال لم يختاره واللاعب اعتقد أنه سينتقل لفريق مغمور!" .. وليد الفراج يثير الجدل عن صفقة نيمار

نيمار أصبح بمثابة الأزمة الكبيرة داخل البيت الهلالي..

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، "الجدل" عن صفقة انتقال الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو، بالإضافة إلى 100 مليون يورو كـ"راتب سنوي" للاعب.

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وفي هذا السياق.. كشف الفراج عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن صفقة نيمار لم تكن من اختيار الزعيم الهلالي، الذي لم يكن في حاجة إلى خدماته؛ في تلميح ربما إلى أن التعاقد مع اللاعب تم بإجبار من لجنة الاستقطابات وصندوق الاستثمارات السعودي.

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وفجّر الإعلامي الرياضي مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن النجم البرازيلي عندما وافق على عرض السعودية؛ كان يعتقد من ناحيته بأنه سينضم إلى "فريقٍ مغمور" يلعب في منطقة الشرق الأوسط؛ في إشارة إلى أن قدومه كان من أجل المال فقط.

وأضاف وليد الفرج عن ذلك: "عندما حضر نيمار دا سيلفا جونيور، وجد نفسه شيئًا صغيرًا، داخل مؤسسة رياضية سعودية عظيمة".

وسخر الفراج من نيمار؛ بالقول: "اللاعب لا يتناسب مع الهلال.. يحتاج إلى فريق صغير يعيش نجوميته فيه"، مطالبًا في نهاية تغريدته بتعويض الزعيم، عن هذه الصفقة الفاشلة.

ولعب نيمار 5 مباريات فقط بقميص الهلال، بعد الانضمام إليه قادمًا من الفريق الباريسي، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، والتي غيبته عامًا كاملًا عن الملاعب، قبل أن يعود مجددًا يوم 21 أكتوبر الماضي، خلال فوز الزعيم (5-4) على العين الإماراتي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

ونظرًا لعدم قدرته على اللعب في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب رفع اسمه من "القائمة المحلية" مؤقتًا حتى يناير 2025، انتظر نيمار ليوم أمس الإثنين "4 نوفمبر 2024"؛ ليشارك في ثاني مبارياته بعد العودة من الإصابة، وذلك خلال فوز الهلال (3-0) على الاستقلال الإيراني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية.

جدير بالذكر أن نيمار نزل "بديلًا" عن زميله السعودي عبدالله الحمدان، في الدقيقة 58 من مواجهة الاستقلال، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية خرج على إثرها من الملعب في الدقيقة 86؛ ليقوم بـ"تصرف مشين" من خلال دفع سعود كريري، مدير الكرة بنادي الهلال، أكثر من مرة؛ وسط غضب جماهيري كبير ضده.