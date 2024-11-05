"الأزمة أكبر من انتقاله للمنافس!" .. خسائر مالية فادحة للهلال إذا انضم سعود عبدالحميد إلى النصر أو الاتحاد

صفقة ستحدث ضجة كبيرة في الشارع الرياضي السعودي..

"سعود عبدالحميد إلى النصر أو الاتحاد!".. خبر انتشر بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، عن الظهير الأيمن الدولي السعودي الذي ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي حاليًا.

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وانتقل سعود البالغ من العمر 25 سنة، من الهلال السعودي إلى روما في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، مقابل 2.5 مليون يورو "10 ملايين ريال سعودي تقريبًا"؛ إلا أنه لم يشارك سوى في مباراتين - حتى الآن - مع فريق العاصمة الإيطالية، بواقع 84 دقيقة فقط.

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ونظرًا لقلة مشاركاته مع روما.. خرجت شائعات عن عودته إلى الملاعب السعودية، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ حيث قال عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج "برا 18"، إن ناديي النصر والاتحاد في مفاوضات مع لاعب سعودي دولي، ستحدث صفقته ضجة كبرى في الشارع الرياضي؛ ليؤكد الإعلامي الرياضي طارق النوفل، في متابعة لهذا الخبر، بأن سعود هو المقصود.

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وفي هذا السياق.. كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن أن عودة سعود عبدالحميد إلى السعودية، من بوابة النصر أو الاتحاد أو حتى الأهلي؛ ستكون بمثابة الخسارة المالية الفدحة للزعيم الهلالي.

الشيخي أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن المبلغ الذي حصل عليه نادي الهلال، من بيع سعود إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، لا يتجاوز الـ20% من قيمة اللاعب في المملكة العربية السعودية.

وأعلن القانوني الرياضي "خسارة" الهلال 80% من المبلغ الذي كان يمكن أن يحصل عليه، كـ"قيمة انتقال" الظهير الدولي السعودي؛ وذلك حال عودة اللاعب إلى المملكة من بوابة النصر أو الاتحاد تحديدًا، كما تردد في الساعات الماضية.

واختتم أحمد الشيخي تغريدته بـ"سؤالٍ مهم"؛ قائلًا: "هل خلت اتفاقية انتقال سعود إلى روما من (بند) يخوّل الهلال الحصول على نسبة من بيع اللاعب مستقبلًا؟!".

جدير بالذكر أن الهلال لم يكن يريد بيع سعود عبدالحميد، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن إصرار اللاعب على الرحيل وخوض تجربة الاحتراف، دفع النادي للموافقة على التخلي عنه في النهاية؛ وسط توتر في العلاقات حاليًا بين الظهير الدولي السعودي والزعيم.