"بعد طلب الهلال فسخ عقده" .. موقف السعودية من رحيل نيمار!

اللاعب خاض 7 مباريات فقط مع الهلال في عام ونصف..

في الساعات القليلة الماضية.. تزايدت الأخبار بشأن طلب نادي الهلال السعودي، "فسخ عقد" ساحره البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات رسمية فقط، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، غيبته عامًا كاملًا عن الملاعب.

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وفي 21 أكتوبر 2024.. عاد الساحر البرازيلي للمشاركة مجددًا، بعد الشفاء من هذه الإصابة؛ وذلك خلال فوز الهلال (5-4) على العين الإماراتي، في ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

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ونظرًا لعدم قدرته على اللعب في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب رفع اسمه مؤقتًا من "القائمة المحلية"، انتظر نيمار جونيور حتى يوم 4 نوفمبر 2024، للمشاركة في ثاني مبارياته بعد "الصليبي"، وكان ذلك خلال فوز الهلال (3-0) على الاستقلال الإيراني، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من النخبة الآسيوية؛ إلا أنه تعرض لإصابة عضلية مع تصرف مشين ضد سعود كريري، مدير الكرة بقلعة الزعيم، لتبدأ الأخبار تتزايد بشأن طلب "فسخ عقده".

ووفقًا للإعلامي الرياضي نواف العقيل، مساء اليوم الأربعاء، ترى المملكة العربية السعودية أن الاستغناء عن نيمار "أمر صعب"؛ مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

العقيل كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن السوقين البرتغالي والبرازيلي، يمثلان جزءًا كبيرًا من "النمو المتوقع" في حقوق البث الدولية لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في الدورة التالية التي ستبدأ من موسم 2025-2026.

لذلك وحسب نفس الإعلامي.. ينظر المسؤولون في السعودية إلى نيمار ورونالدو كـ"عنصرين رئيسيين"؛ من أجل الترويج لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين على المستوى الدولي، للدورة المقبلة.

جدير بالذكر أن السعودية تعمل على تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر بالفعل، لمدة عام أو اثنين أخريين؛ بينما قد تبدأ في التفاوض لتمديد عقد نيمار مع الهلال، والذي ينتهي في صيف 2025، أو نقله إلى أي فريق محلي آخر، لضمان تواجده في دوري روشن الموسم القادم، عند بيع حقوق البث التلفزيوني؛ وذلك إذا صحت المعلومات التي ذكرها نواف العقيل بالطبع.