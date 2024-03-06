أخبار الهلال اليوم | سالم الدوسري يقلق الجماهير .. وحارس الاتفاق "يتطاول" على الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق السادس من مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق السادس من مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"إصابة وسر مقلق!" .. سالم الدوسري يصدم جماهير الهلال بعد الفوز على الاتحاد

أعلن النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، معاناته من الإصابة، بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

جورج جيسوس يرد على "وعيد" جاياردو .. ويلوم نجوم الهلال بعد هزيمة الاتحاد

أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن سعادته بالفوز على عملاق جدة الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء، مع عدم رضاه التام عن مستوى فريقه (طالع التفاصيل).

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"الله يقلع الهلال!" .. حارس الاتفاق يتطاول على الزعيم بسبب ياسين بونو

لم يتمالك البرازيلي باولو فيكتور؛ حارس مرمى الاتفاق السعودي، نفسه بعد خسارة جائزة أفضل حارس في دوري روشن السعودي خلال شهر فبراير الماضي (طالع التفاصيل).

فيديو | الهلال ليس الشباب .. سافيتش ينقذ زملاءه من "خراب" أحمد حجازي!

واحدة من اللقطات التي لم تأخذ حقها في كلاسيكو الهلال والاتحاد الآسيوي، كان بطلها الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لاعب وسط الزعيم، الذي أفسد فخ المصري أحمد حجازي؛ قائد العميد (طالع التفاصيل).

فيديو | خلال مواجهة الهلال والاتحاد .. لفتة إنسانية من سالم الدوسري تجاه زميله السابق

نجح الهلال في حسم مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد في ملعبه "المملكة أرينا" مساء أمس الثلاثاء لصالحه بهدفين نظيفين، وقد سجل ألكسندر ميتروفيتش الأول من ركلة جزاء فيما أضاف سالم الدوسري الثاني بتسديدة جميلة (طالع التفاصيل).

اعترف بالمعاناة أمام الاتحاد .. كوليبالي يكشف الأصعب في الكلاسيكو الآسيوي

اعترف السنغالي خاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال السعودي، بمعاناة فريقه أمام الاتحاد في الكلاسيكو الآسيوي، موضحًا أن العميد نجح في تصعيب المواجهة عليه وزملائه (طالع التفاصيل).

"لم ينته شيء بعد" .. أحمد حجازي يطمئن جمهور الاتحاد ويحذر الهلال من موقعة جدة

"لا شيء مستحيل".. بهذه الكلمات وجّه المدافع المصري أحمد حجازي، قائد نادي الاتحاد السعودي، رسالة إلى جماهير فريقه؛ بعد السقوط أمام عملاق الرياض الهلال، مساء اليوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

فيديو | "هل هذا لاعب بـ60 مليون ريال" .. اتهام نجم الاتحاد بالهروب من الكرة وصناعة اللعب للهلال

وجه أحمد عطيف نجم المنتخب السعودي السابق انتقادًا لاذعًا لمدافع الاتحاد وحمله مسؤولية الخسارة أمام الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم أمس 2-0، متسائلًا "هل هذا لاعب ثمنه 60 مليون ريال سعودي؟" (طالع التفاصيل).

فيديو | انقلاب غير متوقع .. جماهير الهلال تصدم عبدالله المعيوف بـ"تصرف مفاجئ"

"ما الذي تغير عن الكلاسيكو الماضي؟".. سؤال يطرح نفسه بقوة؛ بعد الانقلاب الغريب من جماهير الهلال ضد عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق السابق ونادي الاتحاد الحالي (طالع التفاصيل).

كلاسيكو الجرائم الكروية .. مارسيلو جاياردو يبيع الاتحاد ونجوم الهلال يرفضون الهدية بـ"الاستهتار"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، هيمنته وسيطرته على جميع المباريات التي يخوضها في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ سواء على المستوى المحلي أو القاري (طالع التفاصيل).

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