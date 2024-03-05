فيديو| الهلال ليس الشباب .. سافيتش ينقذ زملاءه من "خراب" أحمد حجازي!

محاولة تخريب فاشلة من قائد الاتحاد خلال كلاسيكو الهلال..

واحدة من اللقطات التي لم تأخذ حقها في كلاسيكو الهلال والاتحاد الآسيوي، كان بطلها الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لاعب وسط الزعيم، الذي أفسد فخ المصري أحمد حجازي؛ قائد العميد.

العميد خسر أمام الزعيم اليوم الثلاثاء، بثنائية نظيفة على استاد المملكة أرينا، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح أصحاب الأرض، على إثر جذب مدالله العليان لمهاجم الخصم أليكساندر ميتروفيتش.

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هنا حجازي تدخل، في محاولة لتخريب نقطة الجزاء، لعرقلة قدم مسدد الضربة إلا أن سافيتش دفعه بعيدًا قبل أن يتم مهمته.

هذه الحيلة فعلها المدافع المصري من قبل في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، عندما واجه الشباب في دور الـ16، إذ قام بتخريب نقطة الجزاء قبل تسديد الأرجنتيني إيفر بانيجا للضربة، وبالفعل نجحت حيلته، وأضاع المنافس فرصة التقدم، في اللقاء التي انتهى بصعود الاتحاد بالفوز في ركلات الترجيح 4-3.

يذكر أن الاتحاد من المقرر أن يستضيف الهلال في إياب ربع النهائي الآسيوي، في 12 من مارس الجاري، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.