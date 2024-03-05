"الله يقلع الهلال!" .. حارس الاتفاق يتطاول على الزعيم بسبب ياسين بونو

ما الذي فعله بونو كي ينفجر فيكتور في الهلال؟!

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لم يتمالك البرازيلي باولو فيكتور؛ حارس مرمى الاتفاق السعودي، نفسه بعد خسارة جائزة أفضل حارس في دوري روشن السعودي خلال شهر فبراير الماضي.

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البرازيلي كان ينافس على الجائزة ضد المغربي ياسين بونو؛ حارس الهلال، ومحمد العبسي؛ حارس الشباب، قبل أن يفوز الثاني في تصويت الجماهير حاصلًا على نسبة 47.2% مقابل 45% للأول.

هذه الخسارة لم يتقبلها فيكتور، إذ قال بإعادة نشر تغريدة اعتراض لمشجع اتفاقي، كتب بها: "يا شيخ الله يقلع الهلال واي تصويت فيه الهلال"، قبل أن يقوم بحذفها الحارس من حسابه بعد ذلك.

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لكن وإن كان فيكتور قد حذف التغريدة من إعادة النشر الخاص به، لم يقم بحذفها من الإعجابات بحسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

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يذكر أن فيكتور استقبل هدفين خلال ثلاث مباريات بشهر فبراير، كانا أمام الهلال، وهو ما استقبله بونو أيضًا خلال الشهر نفسه بدوري روشن، أما العبسي فاستقبل ثلاثية.

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