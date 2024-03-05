اعترف بالمعاناة أمام الاتحاد .. كوليبالي يكشف الأصعب في الكلاسيكو الآسيوي

ماذا قال كوليبالي بعد فوز الهلال أمام الاتحاد؟

اعترف السنغالي خاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال السعودي، بمعاناة فريقه أمام الاتحاد في الكلاسيكو الآسيوي، موضحًا أن العميد نجح في تصعيب المواجهة عليه وزملائه.

الزعيم حقق الفوز أمام العميد بثنائية نظيفة، على استاد المملكة أرينا، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ورغم أن الهلال حسم المباراة من الـ45 دقيقة الأولى محرزًا ثنائية إلا أن كوليبالي قال خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب نهايتها: "المباراة كنت صعبة، الاتحاد فريق مميز، لكننا نجحنا في تسجيل هدفين في الشوط الأول، وحاولنا التحكم أكثر، لكن الاتحاد صعّب المواجهة باعتماده على الهجمات المرتدة".

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وأضاف: "الفوز بثنائية جيد، وسنرى ما سيحدث في الإياب، نحن دائمًا نحاول تقديم أفضل ما لدينا، ونحاول صناعة الكثير من الفرص وسنستمر في ذلك، كي نتأهل للدور المقبل".

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 12 من مارس الجاري، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.