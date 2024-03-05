"إصابة وسر مقلق!" .. سالم الدوسري يصدم جماهير الهلال بعد الفوز على الاتحاد

سالم الدوسري يصدم جماهير نادي الهلال..

أعلن النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، معاناته من الإصابة، بشكل رسمي.

سالم سجل هدفًا؛ ليقود الهلال للفوز (2-0) على الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي بعد كلاسيكو الاتحاد: "لا أعلم حجم إصابتي حتى الآن.. أتمنى أن تكون بسيطة".

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وكشف نجم الزعيم الهلالي، عن أنه سيجري فحوصات طبية، يوم الغد الأربعاء؛ سيتحدد على إثرها مدة غيابه عن الملاعب.

ونشر سالم الدوسري، القلق في نفوس الجماهير الهلالية مع مراحل الحسم في الموسم الحالي؛ باعترافه بأن نجوم الزعيم يعانون من إرهاقٍ شديد؛ بسبب توالي المباريات، مؤكدًا على أن هذا الأمر أثر على مستوى الفريق، في نهاية الكلاسيكو أمام الاتحاد.

وشدد سالم، على أن نجوم الهلال كانوا يريدون تسجيل نتيجة أكبر من (2-0)، خاصة بعد طرد الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان العميد الاتحادي؛ إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك؛ بسبب الإرهاق.