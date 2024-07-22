أخبار الهلال اليوم | خطوة إيجابية وأخرى سلبية لسلمان الفرج، والجار يخطف "هدف" الدفاع

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 22 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 يوليو 2024.

خطوة إيجابية من سلمان الفرج .. وأخرى سلبية

يعيش سلمان الفرج نجم الهلال فترة صعبة على صعيد مسيرته المهنية، حيث أعلن عن رحيله عن فريقه هذا الصيف لكنه رغم ذلك لم ينضم لأي نادٍ بعد.

نجم الوسط السعودي ارتبط بعدد من الأندية أبرزها نيوم والقادسية والاتحاد والأهلي، ولكنه وفي خطوة سلبية تمامًا لم يُوقع لأي منها بعد رغم دخول جميع الأندية فترات الإعداد الخاصة بها، وهو ما قد يؤثر على وضعه مع ناديه الجديد لاحقًا.

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الخطوة الإيجابية من جانب اللاعب كانت تنفيذه برنامجًا تدريبيًا خاصًا للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية، وذلك بهدف أن يكون جاهزًا تمامًا للعب عند انضمامه لفريقه الجديد.

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