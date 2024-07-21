تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والتي أهمها بالطبع لقاء الأهلي وبيراميدز في صراع تحقيق اللقب، كما نتابع أيضاً مباراة الإسماعيلي والجونة، وفيوتشر في مواجهة سموحة.

وستكون هناك أكثر من لقاء ودي هام، أبرزها مواجهة الهلال السعودي والعربي القطري، الإنتر وبيرغوليتزي، وروما ضد كوشيتسا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 "22-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الإسماعيلي - الجونة 17:30 مصر والسعودية OnTime Sports 2 أيمن الكاشف فيوتشر - سموحة 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 أمير محروس بيراميدز - الأهلي 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 مؤمن حسن

محمود أبو الركب

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