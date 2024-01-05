أخبار الهلال اليوم | حلم ياسين بونو .. والحصول على موافقة "بديل" نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الخامس من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق الخامس من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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نجم برشلونة الأسبق .. الهلال يحصل على الموافقة لضم "بديل نيمار"

اقترب نادي الهلال السعودي، من التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لتعويض الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور (طالع التفاصيل).

الهلال يصدم جماهيره .. ويمهد لانتقال "صفقة مهمة" إلى الاتحاد

وجّهت إدارة نادي الهلال السعودي، ضربة قاسية إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

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الأهلي قريب من خطف لاعب الهلال .. والشباب يهدد الصفقة!

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على صفقات أندية دوري روشن للمحترفين، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

"حلم خارج الدوري السعودي".. بونو يتمنى اللعب لنادي المليونيرات قبل اعتزاله!

كشف الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، عن أمنية يريد تحقيقها قبل اعتزاله كرة القدم، ترتبط برحيله عن دوري روشن للمحترفين (طالع التفاصيل).

رد حاسم على عرض الهلال للتعاقد مع "صديق" سافيتش

لا يزال نادي الهلال السعودي، يبحث عن صفقات أجنبية ومحلية جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

مفاجأة جديدة .. لجنة الاستقطابات لن تمول صفقات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

يبدو أن الصدمات تتوالى على أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بشأن "الصفقات المتوقعة"، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

"مفاجأة صادمة للهلال".. رونالدو يقود التشكيل المثالي للدوري السعودي في 2023

كشف التشكيل المثالي لدوري روشن السعودي للمحترفين خلال العام الميلادي 2023، عن مفاجآت من العيار الثقيل (طالع التفاصيل).

سرقة الهلال وإهانة جماهير الاتحاد وترحيل رونالدو .. غرائب وطرائف الكرة السعودية في 2023

لا يعرف الهدوء طريقًا نحو دوري روشن السعودي أو الكرة السعودية بشكل عام، دائمًا الشد والجذب، الجدل والإثارة، الاتهامات والانتقادات، حاضرون (طالع التفاصيل).

"نجم النصر إلى الهلال والأهلي يسيطر على الميركاتو" .. 14 صفقة محلية محتملة في يناير 2024

الإثارة في كرة القدم السعودية، لم تعد مقتصرة على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط؛ بل وصلت إلى المكاتب والتحركات الإدارية، في سوق الانتقالات الرسمية (طالع التفاصيل).

سيارة تدهس لاعب وحادثة سرقة وقميص الهلال السعودي .. أهلًا بكم في كأس الأمم الإفريقية!

بطولة كأس الأمم الإفريقية تعتبر من أهم وأعرق البطولات الدولية على الإطلاق، ولكنها أدهشتنا كثيرًا بالعجائب والغرائب (طالع التفاصيل).

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