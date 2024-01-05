الهلال يصدم جماهيره .. ويمهد لانتقال "صفقة مهمة" إلى الاتحاد

الهلال يقدّم خدمة إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي الحالي

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وجّهت إدارة نادي الهلال السعودي، ضربة قاسية إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الهلال يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور 19 جولة، مع التأهل إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس الملك، ودور الـ16 من البطولة الآسيوية.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الجمعة، تراجعت الإدارة الهلالية، عن التعاقد مع أي لاعب آسيوي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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الصحيفة أكدت على أن مسؤولي الزعيم، لم يجدوا اللاعب الآسيوي صاحب الإمكانيات الكبيرة، الذي يستحق الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وخلال الأيام الماضية، ارتبط اسم الجناح الياباني جونيا إيتو، نجم نادي ستاد ريمس الفرنسي، بالانضمام إلى الهلال؛ وسط ضغط جماهيري كبير، لحسم الصفقة.

لكن.. يبدو أن إدارة الهلال، لم تستمع إلى الضغط الجماهيري؛ لتفتح الطريق أمام نادي الاتحاد السعودي، للتعاقد مع إيتو؛ حيث قيل إن هناك اهتمام كبير من العميد، باللاعب.

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