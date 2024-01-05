أسد المغرب يعيد أمنية المونديال

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كشف الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، عن أمنية يريد تحقيقها قبل اعتزاله كرة القدم، ترتبط برحيله عن دوري روشن للمحترفين.

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وتحدث بونو في تصريحات لموقع "lapaginamillonaria"، قائلًا: "لطالما حلمت أن ألعب بقميص ريفر بليت (المليونيرز)، وأتمنى أن أحقق هذه الأمنية قبل اعتزالي".

وأضاف: "أنا أيضًا أحب المنتخب الأرجنتيني، وأعتبر أن نجم ريفر بليت السابق، أرييل أورتيجا، من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، فهو نجمي المفضل".

وكان بونو الذي انضم إلى الهلال، في صيف العام الحالي؛ قادمًا من إشبيلية الإسباني، في صفقة قدرت قيمتها بـ21 مليون يورو تقريبًا، قد اعترف سابقًا بحبه لنادي ريفر بليت وللمنتخب الأرجنتيني.

وتوّج ياسين بونو، بجائز أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخه، متفوقًا على المصري محمد الشناوي حارس الأهلي المصري، والكاميروني أندري أونانا، نجم مانشستر يونايتد.

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وساهم بونو بشكل كبير في احتلال منتخب المغرب، المركز الرابع ببطولة كأس العالم "قطر 2022"، بالإضافة إلى قيادته فريقه السابق إشبيلية، للحصول على لقب الدوري الأوروبي، كما يسير بخطوات ثابتة مع الهلال.

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